سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل بالذكرى 76 لاستقلالها

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احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة، اليوم، بالذكرى الـ76 لاستقلالها، حيث رفع السفير ساجد بلال علم باكستان في السفارة على أنغام النشيد الوطني.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم وتلاوة رسائل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الحضور.

وخلال الحفل تم تكريم السفير (متقاعد) فتحي علي يوسف، رئيس جمعية الصداقة الباكستانية المصرية بجائزة التنمية امتياز "Tamgha-e- Imtiaz" أعلى وسام من حكومة باكستان لخدماته القيمة نحو تعزيز العلاقات الباكستانية المصرية.

وكان هناك عروض فنية خاصة على الأغانى الوطنية لطلاب المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة.

من جهته، أشاد السفير ساجد بلال في تصريحاته بالتضحيات التي لا حصر لها والجهود الدؤوبة التي بذلها الأجداد تحت القيادة النموذجية للقائد الأعظم محمد علي جناح التي أدت إلى قيام باكستان.

وأشاد السفير بالرجال والنساء الذين يلعبون دورهم الحيوي في تنمية البلاد وتقدمها. كما أشاد بجهود وتضحيات قوات الأمن الباكستانية لحماية البلاد من كل أنواع التهديدات والحفاظ على أمن وسلامة شعب باكستان.

كما سلط السفير الضوء على تعميق الروابط السياسية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والشعبية بين باكستان ومصر. وأشار إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الباكستانية المصرية.

وشكر السفير الجالية الباكستانية في مصر على مساهماتهم القيمة لتنمية باكستان. وأشاد بتميزهم المهني وثمن دورهم الفعال في بناء الجسور بين باكستان ومصر.

وفي النهاية انضم أعضاء الجالية واعضاء السفارة إلى السفير لقطع كعكة عيد الاستقلال. وحضر الحفل مسؤولي السفارة مع عائلاتهم وأفراد الجالية الباكستانية من مختلف مناحي الحياة في جميع أنحاء مصر.