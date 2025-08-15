وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 168 أسيرا

أعلنت الإمارات، الخميس، نجاح جهود وساطة جديدة بين روسيا أوكرانيا في إطلاق 168 أسيرا من الجانبين.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية عبر بيان، بـ"نجاح" جهود وساطة قامت بها أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا في "إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيرا من كل جانب بمجموع 168 أسيرا"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

وأضافت أنه مع نجاح هذه الوساطة "بلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 16 وساطة".

ولفتت إلى أن "العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين روسيا أوكرانيا بفضل الوساطات التي قامت بها أبو ظبي بلغ 4 آلاف و349".

واعتبرت أن ذلك "يؤكد قوة وتميز العلاقات" التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن "خالص شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس تقديرهما لحرص الإمارات على بذل كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين".

وأكدت أن الإمارات "ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة".