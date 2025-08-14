البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي مقتل شخصين أخذًا بالثأر بناحية قرية زاوية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، ونفذوها؛ نظرًا لمقتل شقيق أحدهم على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وعدد من الطلقات النارية المتبقية من ارتكاب تلك الواقعة المأساوية.

- أحداث واقعة القتل

قتل شخصان في قرية زاوية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، هما "محمد.ع" 52 عامًا، و"عامر.ع" 55 عامًا، بأعيرة نارية أثناء خروجهما من حفل زفاف بالقرية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بوضع خطة بحث وتحري شاملة لكشف غموض الواقعة، بإعادة معاينة محل الحادث فنيًا، وفحص منطقة الحادث فحصًا دقيقًا، وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان في محاولة للتوصل إلى شهود رؤية للجناة، مع وضع خطوط سير احتمالية لقدومهم وهروبهم، وفحص المجني عليهما من حيث خلافاتهما ومعاملاتهما، وما إذا كان أي منها قد يرقى ليكون دافعًا لارتكاب الجريمة من عدمه، والاستعانة بالتقنية الحديثة في مجال الاتصالات لتتبع الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها للمعاونة في إجراءات البحث والتحري.

وتشكل فريق البحث من "اللواء أحمد السكران مدير المباحث، وبرئاسة العميد أحمد سمير رئيس قسم المباحث الجنائية، والعقيد محمد النحراوي رئيس فرع البحث الجنائي، وضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات برئاسة المقدم علي شاكر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالبحيرة".

وتبين من الفحص، أن وراء ارتكاب واقعة القتل "غيث. ف"، و"إبراهيم. ع. غ"، و"محمد. ع. غ"، بمساعدة آخرين، وذلك أخذًا بالثأر لمقتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السلاح الآلي المستخدم في واقعة القتل، وعدد 57 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 69 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم.

ويباشر فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد هشام، والمستشار مصطفى صلاح، وسكرتارية عبد العزيز فراج، التحقيقات مع المتهمين لتحديد جميع أدوار المنفذين للواقعة والمحرضين على ارتكابها.