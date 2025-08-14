حاكمة نيومكسيكو الأمريكية تعلن الطوارئ لمكافحة العنف وتهريب المخدرات في شمال الولاية

أعلنت حاكمة ولاية نيومكسيكو الأمريكية، ميشيل لوجان جريشام، الأربعاء، حالة الطوارئ استجابةً لجرائم العنف وتهريب المخدرات في أجزاء واسعة من شمال الولاية، بما في ذلك مجتمعان من قبائل السكان الأصليين (بيوبلو).

ويتيح إعلان الطوارئ، الذي أصدرته الحاكمة، تخصيص مبلغ 750 ألف دولار استجابة لنداءات حكومات محلية ومسؤولي القبائل في مقاطعة ريو أريبا لطلب تعزيزات لمواجهة جرائم العنف، وكذلك الجرائم والصعوبات الأخرى المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة.

ويمتد نطاق المنطقة المتأثرة من مدينة إسبانيولا، التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال سانتا في، حتى حدود ولاية كولورادو، وهي منطقة تعاني منذ فترة طويلة من انتشار تعاطي الأفيون وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة، فضلًا عن ظهور مخيمات للمشردين في السنوات الأخيرة بالمناطق الأكثر كثافة سكانية.

وقالت لوجان جريشام في بيان إن "الارتفاع الحاد في النشاط الإجرامي ساهم في زيادة التشرد وعدم استقرار الأسر والوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المخدرات، مما وضع عبئا استثنائيا على الحكومات المحلية وأقسام الشرطة التي طلبت مساعدة عاجلة من الولاية".