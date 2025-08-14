مجلس الوزراء: التنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يسهم في انخفاض أسعار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في هذا العام تحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية للاقتصاد وعلى رأسها التضخم وتراجع التضخم طبقا للمؤشرات المعلنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التضخم انخفض في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من 14.4% إلى 13.1%".

ولفت إلى أن الربع الثاني لعام 2025 شهد انخفاض التضخم أيضا، لافتًا إلى أنه يتم تنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص من أجل أن يؤدي انخفاض التضخم بجانب إجراءات حكومية عدة إلى تراجع الأسعار.

وتابع: "على سبيل المثال، بخلاف التخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم، فإننا إذا راجعنا مستوى معدل الأسعار، سنجد أن أسعار بعض السلع تراجعت، هناك سلع أخرى ربما لم تتراجع بدرجة كبيرة أو كان هناك ثبات في أسعارها".

وأكد أن الحكومة عملت على زيادة المتاح من السلع، وتم إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى التخفيضات والأوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل ضبط الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح خلال المؤتمر الصحفي، بأن الحكومة تواصل المناقشات مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.