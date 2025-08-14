العراق يدين رؤية إسرائيل الكبرى

أعلن العراق إدانته بـ "أشد العبارات"، اليوم الخميس، التصريحات الصادرة عن "كيان الاحتلال" بشأن ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تكشف بوضوح عن "الأطماع التوسعية لهذا الكيان"، وتؤكد سعيه إلى "زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا لسيادة الدول، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفا عربيا ودوليا واضحا وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".

وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت الوزارة على أن "هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".