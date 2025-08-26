 الزمالك يصل ستاد السلام لمواجهة فاركو في الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 7:55 م القاهرة
الزمالك يصل ستاد السلام لمواجهة فاركو في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:41 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء


