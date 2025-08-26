رفع دعوى على أفغاني نفذ هجوم دهس على متظاهرين في ميونخ بألمانيا

رفع الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا دعوى قضائية على أفغاني نفذ هجوم دهس على متظاهرين في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا في فبراير الماضي.

وتوجه أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا للشاب الأفغاني (24 عاما) اتهامات من بينها قتل شخصين والشروع في قتل 44 شخصا.

وجاء في بيان الادعاء الاتحادي الذي يقع مقره في مدينة كارلسروه: "لقد ارتكب المتهم الجريمة بدافع ديني مبالغ فيه". وأضاف: "كان يظن نفسه ملزما أنّه مُلزم بمهاجمة أشخاص مختارين بشكل عشوائي في ألمانيا وقتلهم، وذلك كردٍّ على معاناة المسلمين في البلدان ذات الأغلبية المسلمة".

يُذْكّر أنه في 13 فبراير الماضي – أي قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية المبكرة – اقتحم المتهم بسيارته تجمعًا للمتظاهرين في فعالية نظمتها نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ميونخ. وبعد أيام قليلة توفيت امرأة (37 عاما) وطفلتها البالغة عامين متأثرتين بجراحهما البالغة.

وقال الادعاء الاتحادي إن "44 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح بعضها إصابات بالغة وأخرى تمثل خطرا على أصحابها"، ووجه الادعاء الاتحادي أيضا للشاب الأفغاني تهما تتعلق بإحداث إصابات جسدية خطيرة والتسبب في تدخل خطير ومُهدِّد في حركة المرور.

وتابع الادعاء:"هناك شبهة بأن الدافع كان دينيًا، وأن من الممكن فهم الجريمة باعتبارها هجومًا على النظام الديمقراطي الحر الأساسي"، وأضاف أن القضية، بسبب أهميتها الخاصة، أحيلت من الادعاء العام في ميونخ إلى الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه باعتباره أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، "وبذلك يمكن أن تكون للحادثة من خصائص من شأنها أن تؤثر على الأمن الداخلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

ومن المقرر الآن أن تبت المحكمة الإقليمية العليا في ميونخ في مسألة قبول الدعوى، وفي حال قبولها ستقوم بتحديد مواعيد لجلسات المحاكمة. ووفقًا للادعاء العام الاتحادي، فإن المتهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تكن هناك في الوقت الذي تلا وقوع الجريمة أية مؤشرات على أن الرجل مرتبط بشبكة ما. كما لم يعثر المحققون على أية أدلة تشير إلى وجود صلة له بتنظيم مثل تنظيم داعش أو بوجود مشاركين آخرين.