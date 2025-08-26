باير ليفركوزن يتعاقد مع لوكاس فاسكيز

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، بطل البوندسليجا، تعاقده رسميًا مع الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وجاء انتقال فاسكيز (34 عامًا) بعد نهاية عقده مع ريال مدريد عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، ليغادر الفريق الملكي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 15 عامًا.

وحرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على توجيه رسالة وداع مؤثرة عبر الموقع الرسمي للنادي، قال فيها: "لوكاس فاسكيز يجسد قيم ريال مدريد بالعمل الجاد والمثابرة وروح الانتصار، وهو لاعب يحظى بتقدير كبير من الجماهير وزملائه، وسيبقى ريال مدريد دائمًا منزله."

من جانبه، كتب فاسكيز رسالة وداعية لجماهير الملكي قال فيها: "قد أرحل عن ريال مدريد، لكن ريال مدريد لن يرحل عني أبدًا."

وكان فاسكيز قد التحق بأكاديمية ريال مدريد في 2007، ولعب موسمًا معارًا إلى إسبانيول قبل أن يعود إلى الفريق الأول عام 2015 ليستمر معه لعشر سنوات. وخاض الجناح الإسباني 402 مباراة بقميص الريال، أحرز خلالها 38 هدفًا وقدم 73 تمريرة حاسمة، كما شغل لاحقًا مركز الظهير الأيمن.

وفي موسمه الأخير مع الميرنجي، شارك فاسكيز في 53 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع 8 أهداف، قبل أن يقرر بدء مغامرة جديدة في الدوري الألماني مع ليفركوزن.