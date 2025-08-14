إدانة سعودية لتصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء عن "إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد البيان على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وقالت الوزارة: "وتحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".

والثلاثاء، قال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية، إنه "مرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى".