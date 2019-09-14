محافظ الجيزة: دخول 42 مدرسة جديدة بتكلفة 483 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات في مدارس بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلا دراسيا في العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم دخول 20 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقدرية 308 ملايين جنيه بإجمالي 577 فصلا، و6 مدارس إنشاء جديد دخلت الخدمة جزئياً بتكلفة تقديرية 106 ملايين باجمالي 178 فصلا، و4 مدارس توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية 12 مليونا بإجمالي 54 فصلا، و8 مدارس توسع تم تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة 38 مليونا بإجمالي 105 فصول، بالإضافة إلى مدرستين تم تنفيذ عملية إحلال جزئي وتعلية بهما بتكلفة 5.5 مليون بإجمالي 23 فصلا، ومدرستين إحلال وتعلية جاري تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة 13.5 مليون بإجمالي 45 فصلا دراسيا.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء في العام الدراسي الجديد.

وأوضح المحافظ أن المدارس الجديدة هي مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم، ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر، وعبدالرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسي، ومدرستي أسامة بن زيد للتعليم الأساسي، وكرم نوفل للتعليم الأساسي بالصف.

وأضاف المحافظ: ومدارس: (رياض الصالحين بأطفيح، وهضبة الأهرام تجريبي متميز بالهرم، والحياة الثانوية، والجيل الجديد في 6 أكتوبر، والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط، وعز الدين الفقي الإعدادية بأبو النمرس، وخاتم المرسلين للتعليم الأساسي، والكوثر للتعليم الأساسي، والشيماء للتعليم الأساسي، وأحمد شوقي الثانوية، والإمام محمد عبده الثانوية بأكتوبر، ومدرسة الأزهار بالعياط).