مدبولى يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات دمياط للأثاث بالقاهرة

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، بحضور وزيرة الصناعة نيفين جامع، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أسامة صالح.

وأكد مدبولي، ضرورة الإسراع فى استكمال باقى مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لاسيما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد فى زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية، وتتماشى مع التفضيلات الغربية فى عالم الأثاث، من خلال ما يمكن أن يقدمه خبراء عالميون فى هذا المجال.

وأشار إلى أهمية الترويج للحوافز التى يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سوف يستفيد منها مصنعو الأثاث فى دمياط، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التى يتيحها قانون الاستثمار.

وعرضت محافظ دمياط، تطورات العمل بالمشروع منذ افتتاحه، مشيرة إلى مقترح إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة، على غرار المعرض الدائم الموجود فى دمياط، من أجل التعريف بمنتجات المدينة من مختلف أنواع الأثاث، وهو المقترح الذى وافق عليه رئيس الوزراء، موجهاً بسرعة العمل على تنفيذه، بالإضافة لسرعة عرض تقرير اللجنة المعنية بمراجعة آليات العمل بالمدينة، حتى يتسنى تنفيذ توصياتها التى تهدف إلى مزيد من التطوير للمشروع.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أوضح أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ فى استقدام خبراء تطوير صناعة الأثاث بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على حركة الطيران، لكن خلال الشهر القادم سوف يصل وفد ألمانى يمثل إحدى كبريات الشركات الألمانية لعمل أمر توريد لتصميمات عصرية من الأثاث، وسوف يتبعه وصول وفود أخرى.

وأوضح رئيس الشركة أن العمل سيبدأ في إنشاء أول مصنع كبير بالمدينة على مساحة ٤ آلاف متر مربع نهاية العام الجارى، وهو مصنع متطور يمتلك قدرات تصديرية عالية، هذا بالإضافة إلى ورود عدة طلبات من مصنّعِين للحصول على قطع أراض لإقامة مصانع كبيرة تعتمد على مدخلات إنتاج من الورش الصغيرة.