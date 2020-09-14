 ماكرون يطالب بوتين بردود بشأن محاولة اغتيال نافالني - بوابة الشروق
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ماكرون يطالب بوتين بردود بشأن محاولة اغتيال نافالني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 4:17 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 4:17 م

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التأكد من الكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالتسمم الذي كاد أن يقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني "دون تأخير".

وفي اتصال مع بوتين صباح اليوم الإثنين، وصف ماكرون ما حدث بأنه "محاولة اغتيال"، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.

ودعا ماكرون إلى تحقيق يتسم بالشفافية، قائلا إن فرنسا تشارك، على أساس تحليلها الخاص، استنتاجات الدول الأوروبية الأخرى: أن نافالني كان ضحية تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقال الكرملين إن مسألة نافالني "نوقشت باستفاضة"، وأكد بوتين على "عدم ملاءمة الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي".


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