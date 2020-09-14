جددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، تحذيراتها من أن منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء مازالت في أعلى مستوياتها.

وأوضحت اللجنة، في بيانها اليوم، أن وارد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود السودانية- الإثيوبية ليوم غد الثلاثاء، سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 170 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن البيانات أظهرت تأرجح المناسيب في الأحباس بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض ليكون على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنارسيشهد ارتفاعا (في حدود 3 سم).

• القطاع: سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود5 سم).

• القطاع: الخرطوم - شندي سيشهد استقرارا.

• القطاع: شندي - عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 3 سم).

• القطاع : خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعا (في حدود 2 سم).

• القطاع : عطبرة - سد مروي سيشهد ارتفاعا (في حدود 10 سم).

• القطاع : سد مروي - الدبة سيشهد استقرارا.

• القطاع :الدبة - دنقلا سيشهد استقرارا.

وسجلت محطة مدني اليوم 19.70 متر، ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 19.65 متر، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.60 متر، لتنخفض غدا الثلاثاء إلى 18.53 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 متر وتنخفض غدا إلى منسوب 17.31 متر، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.36 متر.

ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 18.35 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.76 متر، وترتفع غدا إلى 15.77 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.18 متر وترتفع غدا إلى 15.20 متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.