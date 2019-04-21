مودي يحضر أول قمة شخصية لزعماء المجموعة الرباعية في واشنطن الشهر الجاري

يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة شخصية، لزعماء المجموعة الرباعية في 24 سبتمبر الجاري بواشنطن، كما سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر.

وذكرت صحيفة /إنديان إكسبريس/ الهندية أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها مودي إلى الولايات المتحدة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه مطلع هذا العام.

كما سيصبح هذا الاجتماع أول لقاء شخصي بين مودي وبايدن، وكان الزعيمان قد التقيا في ثلاث مناسبات على الأقل: قمة الرباعي في مارس ، وقمة تغير المناخ في أبريل ، وقمة مجموعة السبع في يونيو من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تطور الوضع في أفغانستان بشكل سريع، تكتسب زيارة مودي أهمية خاصة، وإلى جانب اجتماعه مع بايدن، من المتوقع أن يعقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية.

كان البيت الأبيض قد أعلن أمس الاثنين أن الرئيس جو بايدن الساعي إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة في وجه الصين، سيستقبل في 24 سبتمبر الجاري في واشنطن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا.

وقالت الرئاسة الأميركية إن القمة الرباعية بين بايدن ورؤساء وزراء كل من ، أستراليا سكوت موريوسن والهند ناريندرا مودي واليابان يوشيهيدي سوجا ستسمح "بتعزيز الروابط وتعميق التعاون" سواء على صعيد مواجهة وباء كورونا أو التغير المناخي.

/ا ر/م م ب/س.ع