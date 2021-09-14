حياة كريمة: عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى قارب على الانتهاء

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن «حياة كريمة» مشروع القرن لعدة أسباب أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١، موضحًا أن الدولة تخصص أضخم موازنة استثمارية قدرها 700 مليار جنيه للمبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن مصري، مستشهدًا بتساؤل الرئيس السيسي عن إمكانية رصد التحول الهائل في مصر على مستوى كل معايير ومؤشرات التنمية الاقتصادية بعد انتهاء المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تؤدي إلى تحول كبير في حياة ما يزيد عن نصف سكان مصر، لافتًا إلى أن التكليف الرئاسي الجديد المنفذ بالمبادرة بداية من العام المالي الحالي، يستهدف إحداث تغيير شامل ومستدام في كل قرى الريف خلال 3 سنوات.

ولفت مدير حياة كريمة بالتنمية المحلية، إلى أن عددًا كبيرًا من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة قارب على الانتهاء، معلنًا عن انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة يوم 30 يونيو 2022، والانتهاء من تطوير الريف المصري بالكامل في 30 يونيو 2024.

وذكر أن سياسة التنمية البشرية تتم بناء على مجموعة من المؤشرات الأساسية والتكميلية تضم الفقر المادي والخدماتي ومؤشرات الصحة والتعليم، قائلًا إن المبادرة تستهدف الارتقاء بكل مؤشرات التنمية البشرية والبنية الأساسية بكل أنوعها، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ بنية أساسية داعمة للاقتصاد، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن وزيادة العرض على كل المستويات سواء الفاخر أو الاجتماعي أو المتوسط أو بديل العشوائيات، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل إعادة بناء 120 ألف منزل، وبناء مجتمعات تلائم الثقافة الريفية.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.