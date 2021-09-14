مقتل شاهد في محاكمة نتنياهو جراء تحطم طائرة باليونان

لقى إسرائيليان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية، شرقي بحر إيجه، جراء تحطم طائرة خفيفة خاصة كانت أقلعت من إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في خفر السواحل المحلي أن الحادث وقع قرب مطار الجزيرة، ويبدو أن الطيار أبلغ برج المراقبة بخلل قبل الهبوط.

ووفقا للهيئة، فإن ضحيتي الحادث هما حاييم واستي جيرون. وذكرت الهيئة أن حاييم، الذي كان يقود الطائرة، على الأغلب، كان أحد شهود الادعاء في أحد الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولم يتضح مزيد من التفاصيل على الفور.