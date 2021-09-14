كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيهدفان إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة خلال هذا العقد.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية" أن الميثان من الغازات الدفيئة القوية التي تساهم بشكل كبير في تغير المناخ ويمكن أن تأتي من الزراعة والنفط والغاز وقطاعات أخرى.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف يتعهدان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، مستشهدة بمسودة اطلعت عليها لما يسمى "بتعهد الميثان العالمي".

وذكرت الخدمة الإخبارية أيضًا أن وثيقة منفصلة تقول إن دولًا من بينها الصين وروسيا والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وجنوب إفريقيا يمكن أن تنضم أيضًا إلى التعهد.

ويأتي الاقتراح الذي تم الإبلاغ عنه في الوقت الذي يتطلع فيه الديمقراطيون الأمريكيون في الكونجرس إلى معالجة انبعاثات الميثان - على وجه التحديد من قطاع الوقود الأحفوري.