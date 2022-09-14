استشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ناشطان فلسطينيان اليوم الأربعاء في اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطينيين استشهدوا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة عسكرية للجيش قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وقال الجيش في بيان إنه تم رصد "اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بمحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحان بفتح النار، وردت القوات وقامت بتحييدهما".

ولم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية تعليقا فوريا على الحادث، فيما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن إصابة شابين بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر فلسطينية أعلنت إسرائيل عقب الحادث عن "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

من جهته صرح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان مقتضب بأن "شهداء جنين هم وقود لمزيد من الثورة التي ستتواصل وتتصاعد في كل مدن الضفة الغربية دفاعاً عن المسجد الأقصى، ورداً على جرائم الاحتلال".