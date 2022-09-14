 تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية داعش العمرانية الإرهابية لـ2 أكتوبر - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية داعش العمرانية الإرهابية لـ2 أكتوبر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 4:45 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، إلى جلسة 2 أكتوبر للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

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