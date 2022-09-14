سقوط جرحى خارج مصرف بلوم في بيروت بسبب التدافع

أفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسقوط جرحى خارج مصرف "بلوم" الذي اقتحمته مودعه في بيروت، بسبب التدافع.



وأوقف الأمن العام اللبناني، منذ قليل، المسلحة المودعة التي اقتحمت مصرف "بلوم" في بيروت.



وكانت جمعية المودعين اللبنانية، قد قالت إن المودعة التي اقتحمت بنك "بلوم"، غادرت بعد حصولها على 13 ألف دولار من مدخراتها بقوة السلاح.



واقتحم عدد من المودعين قبل جمعية "صرخة المودعين" مصرف بلوم بنك في السوديكو.



وأفادت معلومات عن احتجاز رهائن، وتهديد من مودعة بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.