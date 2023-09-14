حقق فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، في أول أيام عرضه أمس الأربعاء، 482 ألف جنيه، ليتصدر بذلك شباك التذاكر، متفوقا على الأفلام المتنافسة معه في دور العرض المصرية وعددها ١٠ أفلام.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.