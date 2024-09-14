أكد عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، استعداد جميع المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بها.

وأشار إلى تشكيل محافظ جنوب سيناء لجانًا للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها وحصر احتياجاتها، بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأوضح وكيل المديرية، في تصريح صحفي، أن الكتب المدرسية وصلت إلى جميع الإدارات التعليمية بنسبة 100% لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وبنسبة 80% للمرحلة الإعدادية، فيما وصلت الكتب الخاصة بالدبلومات الفنية بنسبة 100%.

وأكد عتلم، سد العجز في المعلمين بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية الجديدة، وذلك من خلال تخفيف حصص بعض المواد الدراسية وتوفير معلمين بالحصة، مع تخصيص ميزانية بالمديرية لهذا الغرض.

وأشار إلى حرص المديرية على دعم الطلاب الأكثر احتياجًا، تزامنًا مع بداية العام الدراسي، من خلال توفير أكثر من 1300 حقيبة مدرسية لتوزيعها عليهم مجانًا بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، وإعفائهم من المصروفات المدرسية بشرط استيفاء الشروط التي حددتها مديرية التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

ولفت إلى تقسيط المصروفات الدراسية على قسطين لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وإعفاء الأيتام وأبناء الشهداء والمرأة المعيلة من المصروفات وفقًا للقانون.