روسيا تشن هجوما على مطار عسكري أوكراني وقاعدة للزوارق المسيرة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الطيران والمدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت البنية التحتية لمطار أوكراني وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الخاصة الأوكرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قالت الدفاع الروسية إن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربت البنية التحتية للمطارات والمواقع للقوارب المسيرة التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز «أتاكمز» أمريكية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز «هامر» فرنسية الصنع و53 طائرة مسيرة.

وأضافت أن وحدات قوات مجموعة «الشرق» الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم تحييد نحو 105 جنود أوكرانيين وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا.

ولفتت إلى أن وحدات مجموعة «دنبير» الروسية، تمكنت من استهداف قوات نظام كييف ومعدات عسكرية تابعة لها في مناطق فيسيلوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيا.

وصرحت بأن «خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا و7 مركبات وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا».