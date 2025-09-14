شيكاغو تطالب بالتحقيق في مقتل مهاجر برصاص شرطة الهجرة الأمريكية

دعا مسؤولون في شيكاغو يوم السبت إلى "تحقيق شفاف" في وفاة مهاجر خلال توقيف سيارة من قبل دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ووصف رئيس البلدية الديمقراطي براندون جونسون الحادث الذي وقع يوم الجمعة على منصة إكس بأنه "فوضى" و "مأساة كان يمكن تجنبها".

وكتب جونسون: "نقف متضامنين مع مجتمعنا المهاجر، وخاصة مجتمعنا المكسيكي في شيكاغو، في المطالبة بتقديم رواية كاملة وتحقيق شفاف فيما أدى إلى وفاة سيلفيريو فيليجاس جونزاليس".

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الجمعة إن المهاجر قاوم الاعتقال و "قاد سيارته باتجاه ضباط إنفاذ القانون".

وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي: "أصيب أحد ضباط دائرة الهجرة والجمارك بالسيارة ...وخوفا على حياته، أطلق الضابط سلاحه".

وكانت التوترات مرتفعة في شيكاغو. وقد فكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نشر الحرس الوطني في المدينة للحد مما وصفه بالجريمة المتزايدة، على غرار الإجراءات التي أمر بها سابقاً في واشنطن.

ومع ذلك، قاومت كل من المدينة وولاية إلينوي التي يقودها الديمقراطيون بشدة فكرة وجود عسكري في الشوارع.

وفي الوقت ذاته، كثفت دائرة الهجرة والجمارك عملياتها في عدة مدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك شيكاغو، مما أدى إلى احتجاجات متكررة في الشوارع ضد تصرفات الدائرة.

وتظهر الإحصاءات أن الجريمة في تراجع في شيكاغو. وتعتبر المدينة العنف مشكلة وقد نفذت خطط عمل في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس البلدية إلى أنه منذ بداية العام، انخفضت جرائم القتل بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت عمليات السطو انخفاضا مماثلا وانخفضت الحوادث التي تنطوي على إطلاق نار بنحو 37%، وفقا لجونسون.