- الوزراء سيصيغون مشروع بيان يُقدم للقادة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر



انطلق في الدوحة الأحد اجتماع وزاري تحضيري مغلق، عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

وبدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية اجتماع في الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية أن الاجتماع بدأ مغلقا.

وتشهد الجلسة الرئيسية للاجتماع مناقشة صياغة مشروع بيان لرفعه إلى القمة العربية الإسلامية في الدوحة، غدا الاثنين، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر.

وبالتزامن مع الاجتماع بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد زيارة لتل أبيب، غداة تأكيده أن هجومها على الدوحة لن يؤثر على العلاقات بين بلاده وإسرائيل.