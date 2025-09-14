 الدوحة.. بدء اجتماع وزاري مغلق عشية قمة عربية إسلامية طارئة - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 4:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الدوحة.. بدء اجتماع وزاري مغلق عشية قمة عربية إسلامية طارئة

الأناضول
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 3:41 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 3:41 م

- الوزراء سيصيغون مشروع بيان يُقدم للقادة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر


انطلق في الدوحة الأحد اجتماع وزاري تحضيري مغلق، عشية قمة عربية إسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

وبدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية اجتماع في الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية أن الاجتماع بدأ مغلقا.

وتشهد الجلسة الرئيسية للاجتماع مناقشة صياغة مشروع بيان لرفعه إلى القمة العربية الإسلامية في الدوحة، غدا الاثنين، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر.

وبالتزامن مع الاجتماع بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد زيارة لتل أبيب، غداة تأكيده أن هجومها على الدوحة لن يؤثر على العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك