أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق فوز قاتل على بيرنلي، بعدما سجل هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 95، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، حامل اللقب، واصل عادته في حسم المباريات بالدقائق الأخيرة، بعدما كرر سيناريو الانتصارات المتأخرة التي حققها قبل التوقف الدولي، ليعود ويخطف نقاط المباراة أمام بيرنلي على ملعب "تيرف مور".

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:" المنافس كان صعبًا اليوم، حاولنا كثيرًا اللعب بين الخطوط، ولم يكن الفوز سهلاً، أنا سعيد أننا نجحنا في النهاية بخطف النقاط الثلاث".

وأضاف:" الفريق يضم عناصر جديدة في التشكيل الأساسي، ويحتاجون بعض الوقت للتأقلم مع أسلوبنا، نحاول دائمًا أن نوفر لهم الأجواء المريحة داخل الملعب".

وتابع النجم المصري:" إيزاك انضم مؤخرًا وسيتواجد مع الفريق تدريجيًا، نحن نحاول إيجاد التوازن المطلوب، نحن لا نستسلم أبدًا، وندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود".

يُذكر أن هدف صلاح رفع رصيده ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منفرد.