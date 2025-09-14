وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 361 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما مشتركا ضد القوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة على خطوط القتال، وأسقطت 361 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وقال البيان: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت مراكز التدريب لمشغلي الأنظمة غير المأهولة، والمواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخا من طراز "هيمارس"، و361 طائرة مسيرة أوكرانية".

وتابع البيان: "استهدفت وحدات مجموعة "الجنوب" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي".

وأوضح البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة القوات "المركز" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 جنديا".

كما جاء في البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وبلغت خسائر العدو نحو 255 عسكريا".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا".

وقال البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.