أوضحت الهيئة الوطنية لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن حظر عرض الكائنات الفطرية يشمل نشر أي مشاهد تتضمن قتل أو إيذاء الكائنات أو استخدامها كمحتوى إعلامي عبر مواقع التواصل.



وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة الوطنية لتنمية الحياة الفطرية بيانا ردت فيه على تصريحات أحد الأشخاص، بشأن فرض غرامة عليه بقيمة 5 آلاف ريال بسبب تصوير ضبين يمتلكهما.

وجاء في البيان: "إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شخص يذكر أنه تم ضبطه لارتكابه مخالفة لمجرد تصوير كائنات فطرية يؤكد المركز عدم صحة ذلك، وأن العقوبة الصادرة بحقه هي لارتكابه مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة، والمتمثلة في استخدام الكائنات الفطرية في أغراض العرض".

وتابع البيان: "يوضح المركز أن مجرد تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية".



وتعليقا على استفسار أحد الحسابات على منصة "إكس" حول ذلك، علقت "الحياة الفطرية" بالقول: "نسعد بحرصكم على تصوير وتوثيق مشاهد تعكس ثراء الحياة الفطرية وجمال الطبيعة في بلادنا، التي نعمل معكم وبمشاركتكم على المحافظة عليها. ونود أن نوضح أن حظر عرض الكائنات الفطرية يشمل عرض مشاهد تتضمن قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية أو استخدامها كمحتوى إعلامي، ونشر هذا المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونؤكد أن مجرد تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية".



وجاء ذلك بعد أن زعم أحد المواطنين أنه قام بتصوير ضبين يملكهما بطريقة نظامية ونشر المقطع على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن "مخالفة صيد الضب المعتمدة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، إلا أن العقوبة التي فُرضت عليه جاءت بسبب التصوير دون الحصول على تصريح من الحياة الفطرية، وأن الأنظمة تشترط أخذ إذن رسمي حتى عند امتلاك الكائنات بطرق نظامية".

وأثار هذا المقطع جدلا لدى المعلقين على منصة "إكس"، حيث استغرب البعض بدايةً هذه المخالفة، فيما استفسر آخرون عن صحتها، وشكك البعض في قانونيتها.