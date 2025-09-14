وفدا أمريكا والصين يستأنفان المحادثات التجارية في مدريد الإثنين

اختتم الوفدان الأمريكي والصيني المحادثات التجارية في مدريد، الأحد، على أن تستأنف المفاوضات، الاثنين، فيما ذكر مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن الاجتماع ناقش التعريفات الجمركية، ووضع منصة "تيك توك"، وقضايا اقتصادية عدة.

وفي وقت سابق الأحد، بدأ ممثلو الولايات المتحدة والصين، جولة جديدة من المحادثات التجارية في مدريد، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية بين البلدين، بحسب رويترز للأنباء.

ووصلت الوفود، برئاسة وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي لي فنج، إلى مكان الاجتماع في مدريد بعد ظهر الأحد، وبدأت المحادثات بعد وقت قصير، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مسؤول أمريكي.

ومن المقرر أن تشمل المحادثات قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي، إلى جانب بحث وضع تطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس"، والذي يواجه هذا الأسبوع موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق يضمن استمراره في العمل داخل الولايات المتحدة.

ومحادثات مدريد هي الرابعة بين الولايات المتحدة والصين خلال أربعة أشهر، إذ اجتمع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنج، في عدة مدن أوروبية، في محاولة لمنع انهيار العلاقات التجارية الأمريكية-الصينية المتوترة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.