 المرصد السوري: قوات النظام السوري تقترب لمسافة 6 كيلومترات من الحدود التركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: قوات النظام السوري تقترب لمسافة 6 كيلومترات من الحدود التركية

القاهرة - د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:40 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:40 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن قوات النظام السوري وسعت انتشارها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية وأصبحت على مسافة ستة كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وأوضح المرصد أنه رصد "تحركات لقوات النظام ضمن المنطقة الواقعة بين مدينتي الحسكة ورأس العين"، مضيفا أن قوات النظام تتواجد الآن على مسافة نحو ستة كيلومترات من الحدود السورية التركية، وأنه من المرتقب أن تتقدم القوات أكثر باتجاه منطقة رأس العين.

وكشف المرصد أن هذا الانتشار جاء بموجب اتفاق ووعود روسية بدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة في مقابل مشاركة (قسد)، تحت مسمى قوات رديفة، مع الروس وقوات النظام في محافظة إدلب.

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