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الكرملين: العملية العسكرية التركية في سوريا يجب أن تكون متناسبة

الهجوم التركي على سوريا<br/>
الهجوم التركي على سوريا
الرياض (رويترز)
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:31 م

قال يوري أوشاكوف المعاون بالكرملين يوم الاثنين إن روسيا تريد من تركيا ضمان أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سوريا متناسبة مع الوضع على الأرض.

وكان أوشاكوف يتحدث في الرياض، أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية للسعودية، معلقا على العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في سوريا الأسبوع الماضي.

وأضاف أن أهم شيء بالنسبة لموسكو هو ألا تضر العملية العسكرية التركية بالجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتستهدف العملية وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية متحالفة مع الانفصاليين الأكراد في تركيا.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن الوزير خلوصي أكار بحث الوضع في سوريا وقضايا الأمن والدفاع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي شويجو.

ولم تضيع القوات السورية المدعومة من روسيا وقتا يوم الاثنين وانتشرت في عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد جنوبي الحدود التركية مستغلة الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا بعد التوغل التركي.


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