افتتاح مراكز تسجيل الناخبين بالضفة استعدادا للانتخابات المحلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، افتتاح مراكز التسجيل الميداني للناخبين في جميع مقار الهيئات المحلية، ومكاتب دوائر اللجنة في الضفة الغربية، استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنها افتتحت 423 مركزا موزعة على 420 هيئة محلية في كافة أنحاء الضفة الغربية.

وأوضحت أن هذه المراكز تعمل يوميًا، بما فيها يوما الجمعة والسبت، لتيسير عملية التسجيل وتعديل بيانات الناخبين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية الفلسطينية في أبريل المقبل، حيث قررت لجنة الانتخابات المركزية، عقدها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة فقط، بالتزامن مع إجرائها في الضفة الغربية، معللة ذلك بـ"صعوبة الأوضاع الراهنة في القطاع".

ويبلغ عدد الهيئات المحلية بفلسطين 445 هيئة، منها 420 في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة، وتتضمن 161 مجلسا بلديا و284 مجلسا محليا (أصغر من المجلس البلدي).

وأشارت اللجنة إلى أن مراكز التسجيل في مكاتب دوائر اللجنة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواطنين، وخاصة الحالات الخاصة "مثل أهالي قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية، وحملة الهوية المقدسية، والتسجيل بالوكالة أو بالإنابة، بما في ذلك تسجيل الأسرى بواسطة أقاربهم، وتغيير مكان الاقتراع والهيئة المحلية للناخبين".

وأضافت أن "مكاتب التسجيل في الهيئات المحلية تعمل على تسجيل الناخبين الجدد، وتغيير مراكز الاقتراع، وتحديث بيانات الناخبين في السجل الانتخابي".

وذكرت أن مرحلة التسجيل الإلكتروني والميداني ستستمر حتى مساء السبت القادم، تليها مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي في الهيئات المحلية لمدة ثلاثة أيام من 7 إلى 9 فبراير 2026.

ولفتت اللجنة إلى أن مرحلة الترشح للانتخابات المحلية ستبدأ بعدها لمدة سبعة أيام ابتداءً من 23 فبراير وحتى 1 مارس 2026.

وفي 3 نوفمبر 2025، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن وزارة الحكم المحلي أعلنت أن المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 ديسمبر 2025 حتى إجراء انتخابات المجالس البلدية، نظرا لانتهاء الدورة الانتخابية بمرور 4 سنوات.

وعام 2021 أجريت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية على مرحلتين، بينما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتأجيل عقد الانتخابات المحلية في غزة "إلى حين توفر الظروف الملائمة" على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية.