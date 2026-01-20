هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية بسبب تردد فرنسا في الانضمام إلى ما يطلق عليه مجلس السلام في قطاع غزة.

وسيركز المجلس ، من بين مهام أخرى، على إعادة بناء قطاع غزة المدمر والإشراف على عمل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكلفة بإدارة الخدمات العامة .

وأكدت فرنسا أمس الاثنين أنها تلقت دعوة للانضمام للمجلس.

وقالت مصادر مقربة من قصر الإليزية إن باريس تراجع الإطار القانوني المقترح مع شركائها، ولكنها لا تعتزم حاليا قبول المقعد.

ولدى سؤاله في ميامي حول رؤيته لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجاب ترامب " حسنا، لا أحد يريده، لأنه سيترك المنصب قريبا للغاية".

وأضاف" سوف أفرض رسوما بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، وسينضم. ولكن ليس عليه الانضمام".

يشار إلى أنه يتعين على فرنسا انتخاب رئيس جديد في ربيع 2027. ويحظر على ماكرون، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2017، الترشح لفترة أخرى وفقا للدستور الذي يحدد الرئاسة بفترتين.