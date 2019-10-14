السجن 26 عاما لأفغاني طعن شخصين في محطة قطارات بأمستردام

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أصدرت محكمة هولندية حكما بالسجن لمدة 26 عاما بحق رجل أفغاني طعن سائحين أمريكيين في مدخل محطة للقطارات بوسط أمستردام.

وقضت المحكمة في أمستردام أن الهجوم كان عملا إرهابيا وأنه تم تأكيد إدانة المتهم بتهمتي الشروع في القتل.

وقالت المحكمة في بيان إن "الرجل تحرك بدوافع إرهابية".

ولم يعرب المتهم /20 عاما/ الذي يمتلك تصريح إقامة في ألمانيا عن أسفه لعمله في المحكمة وبرر الهجوم بأنه كان يحمي الإسلام وأنه أراد قتل "المنافقين والظالمين".

وقال ممثلو الادعاء الهولندي إن الرجل هاجم في آب/أغسطس 2018، شخصين بدافع الغضب بسبب مسابقة رسوم كاريكاتورية منتقدة للإسلام نظمها السياسي اليميني الشعبوي جيرت فيلدرز.

وأصيب أحد الضحيتين بالشلل نتيجة للهجوم بينما أصيب الآخر في ذراعه. وحكمت المحكمة بتعويض الضحيتين بـ3 ملايين يورو (3ر3 مليون دولار)