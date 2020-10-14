إيران تسجل حصيلتين قياسيتين جديدتين لوفيات وإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 297 وفاة و4830 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن الرقمين هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما الجمهورية الإسلامية من جراء الإصابة بكورونا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 513 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفا و349 حالة.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد.

ولفتت إلى أن 4609 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 414 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.