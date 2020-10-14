ميركل: تدابير الولايات ليست صارمة لمواجهة كورونا

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القرارات التي صدرت حتى الآن، عن مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية لمكافحة وباء كورونا، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء لبحث تطورات وباء كورونا.

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في الاجتماع عن ميركل، حيث قالت: "ما أعلناه لم يكن صارما بما يكفي لنتفادى الفاجعة".

وأعربت المستشارة عن اعتقادها بأنه في ظل التدابير التي تم تحديدها، فإن الحكومة الاتحادية والولايات "ستجتمع هنا مرة أخرى في غضون أسبوعين".

وأضافت: "ما نفعله هنا لا يكفي ببساطة"، مشيرة إلى أن المناخ الأساسي يتمثل في أن كل ولاية تبحث لنفسها عن ثغرة صغيرة "وهذا ما يثير همومي وستطول قائمة مكاتب الصحة التي لن تستطيع إنجاز الأمر".