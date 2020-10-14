بومبيو: ملتزمون بإنجاح محادثات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت لتعزيز الأمن والاستقرار مع الشركاء الخليجيين، في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن سعادته لاستضافة أول حوار استراتيجي مع السعوديين.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستضيف حوارًا استراتيجيًا مع الإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري، مرحبًا بإطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين لترسيم الحدود البحرية.

وذكر أن الأمم المتحدة توسطت في هذا الاجتماع عبر منسقها في لبنان، متابعًا: «أرسلت مساعدي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر؛ لإجراء محادثات وملتزمون بإنجاحها».

وانطلقت المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، اليوم الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بقرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.