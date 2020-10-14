آس: يوفنتوس وباريس سان جيرمان يستهدفان التعاقد مع راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن صفوف المرينجي، وأن وجهته المقبلة إما أن تكون أحد العملاقين باريس سان جيرمان أو يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن راموس البالغ من العمر 34 عامًا والذي يرتدي قميص عملاق الليجا منذ 2005، ينتهي عقده بنهاية الموسم في يونيو من العام المقبل، مما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن مستقبله داخل سنتياجو برنابيو.

ووفقًا للبرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير «El chiringuito» فإن الثنائي يوفنتوس وباريس سان جيرمان قد قدما عرضًا من أجل التعاقد مع راموس الفترة المقبلة.

وخلال مشواره مع المرينجي توج راموس بخمسة ألقاب في الليجا الإسبانية، أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا بالإضافة للعديد من الألقاب الأخرى.