طهران: توقيف سفينة باكستانية محملة بوقود إيراني مهرب

أعلن العميد حسين دهكي قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان جنوب إيران عن توقيف سفينة باكستانية تحمل وقودا مهربا واعتقال 10 من أفراد طاقمها.

وقال دهكي: "بعد اتخاذ إجراءات استخباراتية تم توقيف لنش كبير باكستاني بسعة تحميل نصف مليون لتر من الوقود کان قد دخل بشكل غير قانوني الحدود المائية الإيرانية في محافظة هرمزکان، بعد تحميل كميات كبيرة من الديزل".

وأضاف أن السفينة الباكستانية تم إيقافها من قبل حرس الحدود في قاعدة جاسك البحرية.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش اللنش تم العثور على 1000 برميل سعة 200 لتر، و200 خزان سعة ألف لتر مملوءة بالوقود، و10 مضخات لتفريغ وتحميل الوقود المهرب، و300 برميل سعة 200 لتر تحتوي على ديزل مهرب.

وأوضح أنه تم ضبط 76 ألف لتر من الديزل المهرب في العملية واعتقال 10 من أفراد الطاقم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية.

وقال إنه بالإضافة إلى تهريب الوقود وانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، لم يكن لدى طاقم اللنش المحتجز أي وثائق تثبت هويته أو وجهته.