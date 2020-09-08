أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة، العراقي حسن ناظم، اليوم الخميس، أن الاعتراف الدولي بالانتخابات العراقية دليل نزاهتها ، مشيرًا إلى أن نجاح الانتخابات يعد نصرًا للجميع وأول أهداف الحكومة الذي أنجزته بنجاح وباعتراف دولي.

وأضاف ناظم - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء -أن نجاح الانتخابات بلا خروقات أمنية أو قانونية خطوة مهمة بالمسار الديمقراطي وتعد خطوة مفصلية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن اعتراض بعض الأطراف السياسية على نتائج الانتخابات الأولية أمر مشروع وفق القانون، مشددًا على عدم وجود خاسر في هذه المنافسة الديمقراطية مادام الأمر يصب بخدمة البلد.

وأجريت الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر الجاري.