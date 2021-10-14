أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إغلاق عام في البلاد، غدًا الجمعة، حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم في العاصمة بيروت.

وأكد مجلس الوزراء اللبناني غلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.

ووقعت أعمال عنف صباح اليوم بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائية رسمية غير نهائية سقوط 6 قتلى و32 مصابا بينهم 2 في حالة خطيرة.

وتنتشر وحدات الجيش اللبناني بشكل مكثف في مختلف أحياء المنطقة التي شهدت الاشتباكات، فيما قامت قوات الدفاع المدني بإطفاء عدد من الحرائق المشتعلة نتيجة الإطلاق الكثيف للرصاص بالشوارع وعدد من الوحدات السكنية وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان والمواطنين.