محافظ أسوان: توجيهات مشددة للمسئولين لنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين بكل قطاعات العمل العام المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لنهوها على الوجه الأكمل والجودة المطلوبة.



وأوضح المحافظ، أن هناك جوالات مفاجئة متتالية لوحدة حياة كريمة بالمحافظة للمتابعة الميدانية لمختلف المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، مع التنبيه المستمر بعدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير من جانبها في الالتزام بنهو المشروعات في التوقيتات المقررة لها.



فيما تابعت وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، سير العمل لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرى الدكة، وأبو هور بمركز نصر النوبة، والتي استخدم نحو 19 ألفًا و755 نسمة من أهالي القريتين وتوابعهم (كشتمنه شرق، وكشتمنه غرب، ودابود، وإمبركاب، ودهميت) بالدكة، و(السيالة، والمحرقة) بأبو هور، حيث قام أعضاء الوحدة بمتابعة بدء العمل في خطوط شبكات الانحدار بدابود والدكة.



كما تفقدت الوحدة الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب دابود، وأيضًا بمجمع الخدمات الحكومي بالدكة، وكذا إنشاء المجمع الزراعي بالدكة، والأعمال الجارية لتوسعة مدرسة الدكة للتعليم الأساسي، والتي تشمل دور أرضي و3 أدوار علوية، وتضم رفع كفاءة 17 فصلًا دراسيًا وإنشاء 8 فصول جديدة، وأيضاً إضافة جناح جديد لمدرسة الدكة الإعدادية يضم دور أرضي و3 فصول، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لقرية أبو هور حيث تم متابعة العمل بمجمع الخدمات، وأيضاً بالمجمع الزراعي.



وتم تدوين وتسجيل الملاحظات المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة لعرضها على محافظ أسوان للتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالشكل المطلوب.