قالت شركة التعدين الأسترالية العملاقة "بي.إتش.بي"، في بيان، إنها سوف تشترك مع شركة بوسكو الكورية الجنوبية لصناعة الحديد من أجل استكشاف سبل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عملية صناعة الصلب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن البيان أن "بي.اتش.بي" تخطط لاستثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار في مشروعات تجريبية وتجارب على مدى السنوات الخمس المقبلة بموجب مذكرة تفاهم مع بوسكو.

وسوف يبحث الطرفان الأساليب التي تعمل على تحسين جودة المواد الأولية لفحم الكوك، وكذلك استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، لخفض كثافته في فرن الصهر.

وسوف تجري أيضا مشاركة الأبحاث حول استخدام الهيدروجين والكتلة الحيوية كبدائل محتملة لفحم الكوك.

وذكرت "بي.اتش.بي" في بيانها أيضا أن الشركتين تنويان التعاون أيضا في تسجيل انبعاثات الكربون من خلال سلسلة قيمة الصلب لمواصلة التقدم في المعايير العالمية المتسقة والشفافة والقوية".

يشار إلى أن "بي.اتش.بي" لديها شراكات مماثلة مع كل من "باوو" الصينية للصلب و"جيه.إف.إي" اليابانية للصلب و"هستيل جروب" الصينية للحديد والصلب لاستكشاف سبل الحد من الانبعاثات في صناعة الصلب.

وقالت الشركة إن الإنتاج المجمع للشركات الأربع يعادل نحو 12% من إنتاج الصلب العالمي.