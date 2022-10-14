أقدمت ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول، على التخلص من حياتها، شنقا داخل شقتها بمنطقة الهرم في الجيزة، لمرورها بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة تتدلى من حبل معلق بسقف غرفة النوم بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، تحمل جنسية إحدى الدول، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة كانت تعاني من أزمة نفسية، وتتناول أقراص لعلاج الاكتئاب، وأنها استغلت مغادرة زوجها للمنزل وتخلصت من حياتها شنقًا هربا من معاناتها النفسية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.