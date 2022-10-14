 بعد تعيينه بـ38 يوما فقط.. إقالة وزير الخزانة البريطاني من منصبه - بوابة الشروق
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بعد تعيينه بـ38 يوما فقط.. إقالة وزير الخزانة البريطاني من منصبه

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 2:39 م
أكد وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنج، إقالته من منصبه الذي شغله لمدة 38 يوما فقط.
وقال كوارتنج - في خطاب موجه لرئيس الوزراء البريطانية ليز تراس ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الجمعة/ مقتطفات منه - "لقد طلبتي مني التنحي عن حقيبة الخزانة، وقد قبلت .. وكان من الشرف لي العمل كأول مستشار لك".
ووصف كوارتنج الوضع الذي ورثته حكومة تراس بأنه "صعب للغاية" حيث عانت بريطانيا لفترة طويلة من انخفاض معدلات النمو ومن الضرائب المرتفعة، مشددا على ضرورة تغيير هذا الوضع حتى تمضي البلاد قدما.
وكان كوارتنج قام بقطع زيارته إلى الولايات المتحدة، وعاد اليوم إلى لندن لإجراء محادثات عاجلة مع رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تخطط لإدخال تعديل على الموازنة المصغرة المثيرة للجدل.
وتولى كوارتنج حقيبة المالية في 9 سبتمبر الماضي عقب انتخاب تراس رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته .. فيما من المقرر أن تعقد تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

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