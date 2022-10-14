ضياء رشوان: مروجو الشائعات عن الحوار الوطني يخشون من اقترابه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن أي خلاف يحدث داخل الحوار لا يستغرق أكثر من 24 ساعة.



وأضاف خلال برنامجه "مصر جديدة" عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن مروجي الشائعات عن الحوار الوطني يخشون من اقترابه.



وأشار إلى أن الحوار سيكون تحت نظر المصريين، لافتا إلى أن لائحته تلزم أن تكون الجلسات علنية، حيث ستحضرها وسائل الإعلام.



ونوه بأنه مع انتهاء مجلس الأمناء من تلقي الأسماء المقترحة للمشاركة في مختلف لجانه، فإن الشعب سيشعر بـ"الاندهاش" من كثرة وجدية وتخصص الأسماء المطروحة.



وأكد أن مصر بها عدد وافر من المتخصصين والخبراء في كل المجالات، موضحا أن الحوار يمثل الجميع ويتحلى بالجدية.



وشدد على أنه لا يليق بمصر ونخبتها وكياناتها الشبابية والسياسية أن تدخل وتخرج في حوار غير جاد ولا ينتهي بنهايات جادة.