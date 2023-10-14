مجلس التعاون الخليجي يطالب بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن "استمرار الاستهداف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة ودعوات التهجير القسري تستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في كلمة له، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال بحق قطاع غزة، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد البديوي "أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".