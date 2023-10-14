نتنياهو يتفقد موقع عسكري قرب غزة

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تفقّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، موقعا عسكريا إسرائيليا في بلدة بئيري قرب غزة.

وحث نتنياهو جنود جيش الاحتلال على "الاستعداد للمرحلة المقبلة"، وفقا لما نشره حساب شبكة "سكاي نيوز عربية" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

ونشر حساب قناة "العربية" فيديو يظهر نتنياهو مرتديا سترة واقية من الرصاص ويتحدث إلى جنود جيش الاحتلال، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف عدواني على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، مستهدفا البنايات المدنية وساكنيها، والمنشآت الحيوية والخدمية والصحية وطواقمها.

وتطبق سلطات الاحتلال حصارا شاملا على القطاع يحول دون الاحتياجات الإنسانية (طعام ماء وقود كهرباء ومستلزمات طبية) الأساسية للفلسطينيين.

ويجبر الاحتلال سكان شمال غزة على النزوح جنوبا، من خلال إسقاط منشورات من طائرات جيش الاحتلال تحمل رسالة النزوح أو الموت.