وزيرا دفاع روسيا والصين يبحثان التعاون العسكري بين موسكو وبكين

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أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون ونظيره الروسي أندريه بيلوسوف التزامهما بتوسيع التعاون العسكري خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن بيلوسوف يجري سلسلة من المفاوضات مع القيادة العسكرية والسياسية الصينية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن دونج قوله إن البلدين بصدد فتح فصل جديد في شراكتهما.

وأضاف دونج ، بحسب الترجمة الروسية،:" لدينا رغبة مشتركة لدفع تعاوننا العسكري".

وأضاف ، إن هذا هو أول اجتماع له مع بيلوسوف الذي خلف سيرجي شويجو في مايو.

يشار إلى أن القوى الغربية تنتقد الصين بسبب دعمها روسيا في غزوها لأوكرانيا.

بيد أن القيادة الصينية في بكين تقول إنها تتخذ موقفا محايدا في الحرب وأعلنت بشكل متكرر التزامها بحل سلمي.

ورفضت كييف خطة العمل الصينية للسلام في أوكرانيا لغموض صياغتها ، قائلة إن خطة السلام الوحيدة الصالحة هي خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.